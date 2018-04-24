Genç çiftçi desteği için son gün 30 Nisan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projeleri için destek başvurularının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek, "Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesi tarım sektörü açısından önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini hatırlattı.

Genç çiftçi desteği için, tebliğin yayımlandığı 24 Mart itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış çiftçilerin başvuruda bulunabileceğine işaret eden Bayraktar, 2016 yılında başlayan programın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak başvuruların 30 Nisan'da sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, genç çiftçi desteğinin nüfusu 20 binden az yerleşim birimlerinde uygulandığını anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin, ön başvurularını "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurularını ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiğini kaydetti.

Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesinin tarım sektörü açısından önem arz ettiğini belirten Bayraktar, kırsala yönelik bu tip projelerin, hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesine, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin şekilde üretimde yer almasına katkıda bulunacağını vurguladı.