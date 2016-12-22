NEZAHAT GÖÇMEN



Dünya Yaş alıyor, Yaşlanıyor. Yaşlanan dünyamızda











Umut Çınarı Global Projesi ile, Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi ve Bakımevinde Çekimlerinin yapıldığı Yüzlerce gönüllünün çalıştığı proje şimdi Dünyayı gezmek için hazırlanıyor. Bu sergi ile pozitif yaşlı portre resimleri ile Türkiye'ninde tanıtımını yapacak olmanın gururunu yaşayan Çınar, başta Umut Çınarı Direktörü Ege Erkoçak'a , Umut Çınarı Sağlık Koordinatörü Süleyman Bulut'a ve Umut Çınarı Yöneticileri Ergoterapist Zelal Odak, İşletmeci Melis Bulut ve Bölge koordinasyon şefleri Osmaniye Kurşun, genel proje direktörü Nezahat Göçmen ve yüzlerce gönüllüsünü yere göğe sığdıramıyor. Türkiye'nin ilk Portre Yaşlı Sergisi Amerika, İngiltere, Fransa ve bir çok ülkede önümüzdeki günlerde meraklıları ile buluşacak.



Umut Çınarı Global Projesi ile, Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi ve Bakımevinde Çekimlerinin yapıldığı Yüzlerce gönüllünün çalıştığı proje şimdi Dünyayı gezmek için hazırlanıyor. Bu sergi ile pozitif yaşlı portre resimleri ile Türkiye'ninde tanıtımını yapacak olmanın gururunu yaşayan Çınar, başta Umut Çınarı Direktörü Ege Erkoçak'a , Umut Çınarı Sağlık Koordinatörü Süleyman Bulut'a ve Umut Çınarı Yöneticileri Ergoterapist Zelal Odak, İşletmeci Melis Bulut ve Bölge koordinasyon şefleri Osmaniye Kurşun, genel proje direktörü Nezahat Göçmen ve yüzlerce gönüllüsünü yere göğe sığdıramıyor. Türkiye'nin ilk Portre Yaşlı Sergisi Amerika, İngiltere, Fransa ve bir çok ülkede önümüzdeki günlerde meraklıları ile buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Yaşlılığın bir sorun olmadığını ve buna planlı şekilde hazırlanan kişi, kurum veya ülkelerin 2030'lu yıllarda çok önemli avantajlara sahip olacağını istatistikler ve öngörüler göstermekte. Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, bu konudaki kanaat önderlerinden biri ve yaşlılığa bambaşka gözlerden bakıyor, Yaşlılığın ikinci Çocukluk yaşamı olduğunu , Farkının Yaşanmışlıklar olduğunu belirten Çınar Dünya Markalar Derneği ile ortak proje olarak başladıkları Genç Büyükler Sergisi ile , Yaşlanan Dünyaya dikkat çektiklerini ve Sağlık Turizminde İleri yaşlı konusu ile Türkiye'mizin , Dünyanın Yaşlısını ağırlayabilecek potansiyele ve ortama hazır olduğunu beliriyor.