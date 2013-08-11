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Gemide inceleme yapılacak

Aliağa'daki gemi geri söküm tesislerinde 2 işçinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği gemide savcılık talimatıyla uzman ekip tarafından inceleme yapılacak.

Gemide inceleme yapılacak

Aliağa'daki gemi geri söküm tesislerinde 2 işçinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği gemide savcılık talimatıyla uzman ekip tarafından inceleme yapılacak.

11 Ağustos 2013 Pazar 18:10
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Gemide inceleme yapılacak
İZMİR - Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 2 işçinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği gemide, savcılık talimatıyla uzman ekip tarafından inceleme yapılacak. 

Bir firma tarafından satın alınarak söküm amacıyla 6 Ağustos'ta Aliağa'daki tesislere getirilen "Pacific" adlı gemide meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla uzman ekip tarafından gemide inceleme yapılacak. İnceleme öncesi, olay mahallinde gerekli gaz ölçümü ile gaz ve su tahliye işlemlerinin gerçekleştirilerek, halen motor bölümünün suyla dolu olması nedeniyle yatık vaziyette olan geminin dik konuma getirileceği öğrenildi. 

Zehirlenen işçiler taburcu edildi

Bu arada, olayda zehirli gazdan etkilenen Ahmet Acet, Yunus Yeşilkula, Osman Ay, Nuri Çetin, Durmuş Özdemir, Bekir Dinler, saha sorumlusu Teoman Işık, Muhsin Gedik, Salih Soysal adlı 9 işçinin tamamı, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi. 

2 işçinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Bu arada gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. 

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından Doğan Balcı ve Durmuş Özdemir'in cenazesi, aileleri tarafından teslim alındı.

Özdemir'in Sivas'ın Sarkışla ilçesinin Kayapınar köyünde, Balcı'nın ise İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy'de defnedileceği bildirildi.

Doğan Balcı'nın yakını olduğunu belirten Ekrem Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın cinayet olduğunu öne sürerek, "İşçileri bile bile oraya soktular, bu kazadan çok cinayet. Sigortasının yapılıp yapılmadığını bile bilmiyordu. Bayramın birinci günü de aynı olay olmuş o zaman canlarını zor kurtarmışlar. Gereken neyse onu yapacağız" dedi.

Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde sökümü yapılmak üzere getirilen ve faal olduğu dönemde "Quail Cruises" adlı firma tarafından işletilen "Pacific" adlı kruvaziyerin makine dairesinde biriken suyun tahliyesini yapan 11 işçi ortaya çıkan gazdan zehirlenmiş, işçilerden Doğan Balcı (37) ve Davut Özdemir (40) hayatını kaybetmişti.

Cenazesi memleketine gönderildi

Davut Özdemir'in, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, Aliağa ilçesine getirildi. 

Özdemir için Aliağa Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra olayın meydana geldiği gemi geri dönüşüm firmasının sahibi Adem Sorgulu, AK Parti Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Yaşar Akbulut, CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, MHP İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir ve mesai arkadaşları katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından ailesiyle ikamet ettiği Anadolu Caddesi'ndeki evinin önüne getirildi. Gözyaşlarıyla karşılanan cenaze, daha sonra defnedilmek üzere Aliağa Belediyesi'ne ait araçla Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyüne gönderildi. 

Aile yakınlarının bir bölümü de kazanın meydana geldiği firma tarafından kiralanan otobüsle cenazeye katılmak üzere Sivas'a götürüldü. 

Kazanın meydana geldiği "Pacific" adlı kruvaziyer, "Pacific Princess" adıyla hizmet verdiği 1970 ve 1980'li yıllarda, tüm dünyada ilgiyle izlenen "Love Boat (Aşk Gemisi)" adlı televizyon dizisinin çekim platosu olarak kullanılmıştı. El değiştirdiği 2002 yılında "Pacific" adını alan gemi, hizmet dışı kalmasının ardından 6 Ağustos 2013'te söküm ve geri dönüşüm işlemi için Aliağa'ya getirilmiş, yolda fırtına nedeniyle hasar gören gemi, makine dairesi bölümünden su almış ve acil olarak karaya oturtulmuştu. 
Son Güncelleme: 11.08.2013 18:11
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