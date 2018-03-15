Gelibolu Tarihi Alanı'nda 4 milyon ziyaretçi hedefi

ÇANAKKALE - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın her karışının farklı bir savaş anısıyla dolu olduğunu belirtti.

Bu anlamda bölgenin dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Kaşdemir, "Bizim de Alan Başkanlığı olarak hedef ve amaçlarımızdan bir tanesi bu. Bu tarihi alan dünyada en iyi korunmuş savaş alanlarının başında geliyor. Dolayısıyla bugüne kadar böyle iyi korunmuş müstesna bir kara parçasını biz daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçiler tarihi mekan girdikleri an Çanakkale ruhunu hissetmeye başlıyor

Kaşdemir, ziyaretçilerin tarihi mekana girdikleri anda Çanakkale ruhunu hissetmeye başlayacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız buraya geldikleri zaman atalarımız ve ecdadımızın ne kadar büyük zorluklar altında büyük fedakarlıklarla büyük bir mücadele örneğiyle nasıl vatanlarını savunduklarını bugünlere nasıl geldiğimizi bir nebze olsun hissedeceklerdir. Zaten bizim de amacımız budur. Üzerinde yaşadığımız vatan parçası, bu topraklar çok büyük bedeller ödenerek sahip olunmuş ve yurt edinilmiş topraklardır. Bu toprakların yurt, vatan yapılması için hangi mücadelelerden geçilmiş, hangi zorluklara göğüs gerilmiş, nasıl şehitlik ve gazilik arzulanmış onu burada hissetmelerini ve duygu yoğunluğu içerisinde yaşamalarını istiyoruz."

"Alanda hedefimiz 4 milyon ziyaretçi"

Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi trafiğinin her geçen yıl arttığına işaret ederek şunları söyledi:

"Çok şükür ki son 2-3 yıldır bu artış hissedilebilir oranda artarak devam etmekte. Bizim bölgedeki ziyaretçi sayımız ortalama 3 milyon kişi dolayında. Her yıl 3 milyon kişi bu müstesna toprakları ziyaret ediyor. Tabii bunlar daha çok yurt içi ziyaretçiler ama Türkiye dışından gelenler de çok fazla. Dolayısıyla burayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirerek tüm dünyada örnek gösterilen, özellikle gelecek kuşaklara miras olarak devredebileceğimiz bir tarihi mekan haline getirmek istiyoruz. Buraya gelen her ziyaretçi Çanakkale ruhunu iliklerinde, kalbinde hissedecekler."

Amaç, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek

Tarihi alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Buna uygun tarihimiz, tarihi mekanlarımız, kahramanlık hikayelerimiz, kahramanlık destanımız, geçmişimiz var. Bunların tümünü birleştirdiğimiz zamanda dünyada en büyük mücadelelerin yapıldığı ve en büyük tarihi olayların yaşandığı, en büyük fedakarlık örneklerinin gösterildiği bir yer olan adı da Çanakkale olan bir nokta olarak hedefliyoruz. Önümüzdeki sezonda alandaki ziyaretçi hedefimiz 4 milyon kişi."