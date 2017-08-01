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Geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Baklava, pastırma ve lokum gibi, başka ülkeler tarafından sahiplenmek istenilen ve bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz." dedi.

Geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Baklava, pastırma ve lokum gibi, başka ülkeler tarafından sahiplenmek istenilen ve bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz." dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 16:50
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Geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek

KONYA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, baklava, pastırma ve lokum gibi geleneksel Türk tatlarının başka ülkeler tarafından sahiplenmek istenildiğini belirterek, "Bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz. Bundan böyle geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek." dedi.

Özlü, bir restoranda düzenlenen "Konya Etli Ekmek, Ereğli Siyah Havuç Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" takdim töreninde, Konya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya denildiğinde akla etli ekmek ve siyah havucun geldiğini belirten Özlü, bu ürünlerin coğrafi işaret sistemine dahil olmasının üretici, tüketici ve kentin ekonomisi için büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

"Etli ekmek elbette Konya'mıza aittir"

Özlü, 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren kanunla, coğrafi işaretler konusunun yasal zemine kavuşturulduğunu anımsatarak, "Etli ekmek elbette Konya'mıza aittir. Artık bu aitlik tescillenmiştir. Ereğli'nin siyah havucu bundan sonra kendi ana vatanında tescilli bir ürün olarak bilinecek, anılacak ve daha da kıymet kazanacaktır." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu içinde Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Özlü, coğrafi işaretler alanında büyük açılımın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Özlü, son 20 yılda coğrafi işaret sayısının 200'e ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2017 sonuna kadar 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni düzenlemelerle 6 ay olan ilan süresini 3 aya indirerek tescil süresini kısaltıyoruz. İlanlarda ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece 10 bin liraya yaklaşan ilan masraflarını, sıfıra düşürdük. Kanunumuzda çok önemli bir eksikliği de gidermiş bulunuyoruz. Baklava, pastırma ve lokum gibi başka ülkeler tarafından sahiplenlenmek istenilen ve bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz. Bundan böyle geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek. Hiçbir ülke yüzlerce yıllık geleneklerimizi alarak kendisine mal edemeyecek. Bu ürünler bizimdir ve sonsuza kadar bizim kalacak."

Geçen hafta başlattıkları çalışmayla 11 ilde coğrafi işaret başvurusu ve tescilin olmadığını gördüklerini aktaran Özlü, bu durumun ülke ve şehirler için önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel ürünSanayi Ve Teknoloji Bakanı ÖzlüBilim
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