'Gelecek nesillere bir onur eseri olarak kalacak'

Anadolu Ajansı'nın yayıma hazırladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na takdim edildi.

Kitabı inceleyen Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un bir demokrasi destanı olduğunu ifade ederek, "Bir halkın topyekun zulme, baskıya ve geleceğini karartmak isteyen çetelere karşı onurlu direnişinin destanı. Bu destan halkın iradesiyle ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımızın son derece dirayetli yönetimiyle ama aynı zamanda da medyamızın bu kriz yönetimindeki rolü hiç unutulamaz." dedi.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Halkımızın sesine medyamız destek verdi. Anadolu Ajansı da bu anlamda özel bir rol oynadı. Ben bütün medyamızı özellikle de Anadolu Ajansı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu eser sadece bugünlerin halkın arasındaki bu bilinci yaymak bakımından değil, gelecek nesillere de bir onur eseri olarak kalacak."

Allah'tan Türkiye'ye bir daha böyle günler göstermesini dilediğini ifade eden Davutoğlu, sözlerini "Ama şunu biliyoruz, bir daha böyle bir şeye niyet edip, zihninin ucundan geçirenler karşılarında kale gibi bir halk, hiç sarsılmayan güçlü bir iradesiyle milletimizi ve medyamızı bulacak." şeklinde tamamladı.