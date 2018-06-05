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GELECEĞİN "İHA"LARI "İMAM HATİP"LİLERDEN

"Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Bilim Ateşini Yakmaya Devam Ediyor.”

GELECEĞİN "İHA"LARI "İMAM HATİP"LİLERDEN

"Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Bilim Ateşini Yakmaya Devam Ediyor.”

05 Haziran 2018 Salı 16:12
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GELECEĞİN "İHA"LARI "İMAM HATİP"LİLERDEN

09 Mayıs Çarşamba  günü öğrencilerinin büyük emekler vererek hazırladıkları 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Sıra dışı TUBİTAK 4006 Fuarına İmza Attı.

Hürriyet İHO, kendine özgü çalışmaları ile İki tane İnsansız Hava Aracının da üretildiği sergi büyük ilgi gördü. İHA ların yapılmasına, Okul Müdürü Vahide CEYLAN ve  İHA Eğitmeni Behzad SANATI' nin büyük destekleri oldu.

Sergiye  açılışına Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan CANBABA, Belediye Başkanı Atila AYDINER, Ak Parti İlçe Başkanı Ersin SAÇLI, Şube Müdürleri Yıldız ÇARDAK, Serken ÇOLAKOĞLU, Sadık AKYOL, Fuat BEY, okul müdürleri, Orta Mahalle Başkanı Kadir MUSLU, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.

Katılımcılar serginin yapılmasında emeği geçen başta Okul Müdürü Vahide CEYLAN'a Müdür Yardımcısı Tülay AYDOĞDU’ya, TÜBİTAK Proje Yürütücüsü Meryem DARCAN’a İHA Eğitmeni Behzat SANATİ'ye tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler.

Haber: Haşim Albayrak

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKHürriyet İmam Hatip Ortaokulu4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
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