“GELECEĞİMİZE ORTAK AKILLA YÖN VERELİM”

Türkiye’nin dört bir yanından KOBİ’lerin ve 40 bin şirketin çatı örgütü TÜRKONFED’den hükümete ve Türk iş dünyasına çağrı: “Orta Vadeli Program’ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, ‘ortak akıl’la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için, hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız.”

14.08.2018-İstanbul / KOBİ ve Anadolu iş dünyasının en kapsayıcı çatı örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu olarak, ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik ve politik süreç ile ilgili ortak görüşümüzdür:

Hükümetimizin, yaşanan süreçle ilgili serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde kalarak, ekonomik ve yapısal reformları devam ettirmek yönündeki karar ve inancına desteğimiz tamdır. Anadolu iş dünyası ve KOBİ’lerimiz işinin başındadır; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin lokomotif gücü olmaya devam edecektir ve ülkemiz ekonomisinin bu gücünü etkin kullanabilmesi, “sipariş-ödeme-teslimat-tahsilat” döngüsünün devamlılığıyla gerçekleşecektir.

KOBİ’lerin ve 40 bine yakın şirketi temsil eden iş insanlarının üye olduğu bir çatı kuruluş olarak, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma evresi yaratmasını önemsiyoruz.

Orta Vadeli Program’ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, ‘ortak akıl’la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız.

TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 29 federasyon ve 235 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.

Bilgi için:

TÜRKONFED Kurumsal İletişim / Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı / 0533 480 88 35 / [email protected] / www.turkonfed.org / [email protected]

İnsula İletişim / Necla Yılmaz / 0549 787 06 82 / [email protected]