Geçiş döneminde yarı başkanlık

Türkiye'nin dönem dönem gündem maddeleri arasına giren başkanlık sistemi, yeni anayasa sürecinde her zamankinden fazla tartışılan konu durumunda.

AK Parti MYK da, geçtiğimiz pazartesi günü konuyu masaya yatırmıştı. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın, bu toplantıdan çıkan sonucu haberleştirdi.

Habere göre, iktidar partisinde, geçiş sürecinde yarı başkanlık sisteminin uygulanması görüşü ağır bastı.

Yaklaşık altı saat süren AK Parti MYK'da başbakanlık ve yarı başkanlık sistemleri konuşulduğu, bu konudaki görüşlerin uzun uzun anlatıldığı ve yol haritasının belirlendiği kaydedildi.

Buna göre AK Parti, yeni anayasanın yazım sürecinde bu konuyu Uzlaşma Komisyonu ve kamuoyu gündemine getirip tartışılmasını sağlayacak. Ancak konu 'olmazsa olmaz' bir koşul olarak sunulmayacak. Muhalefet karşı çıkarsa bir süre daha rafa kaldırılacak.

Toplantıda AK Parti kurmayları, yarı başkanlık ya da başkanlık sisteminin Türkiye'nin idari yapısına uygun olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Yapılan tartışmalardan sonra ibre yarı başkanlık sistemine doğru kaydı.

Kurmaylar, şu görüşü dile getirdi: "Şu aşamada başkanlık sistemine ülke hazır olmayabilir. Doğrudan bu sisteme geçildiğinde yepyeni bir çok kurum gelecek. Bunlara Türkiye yabancı olduğu için sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu nedenle önce yarı başkanlık sistemi uygulanırsa sorunsuz bir geçiş olur."

AK Partili yöneticilerin bir bölümü de başkanlık sistemi uygulanırsa bunun üniter yapı içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini, ABD'deki gibi bir eyalet sisteminin Türkiye'nin koşullarına uygun olmadığını söyledi. 'VEKİLLER SERBEST KALMASIN YÜZDE 65'

Ayrıca toplantıda konuşulan ilk konunun son yaptırılan seçim anketi olduğu belirtilen haberde şu bilgiler yer aldı:

— Ankete göre AK Parti'nin oyu yüzde 52.4, CHP oyu yüzde 24 ve MHP oyu yüzde 11. — Ankete katılanların yüzde 65'i tutuklu vekillerin serbest kalmasını istemedi. — İmam hatiplerin orta bölümlerinin açılmasına yüzde 63.7, Kuran'ın seçmeli ders olmasına ise yüzde 77.3 destek verdi







Son Güncelleme: 17.05.2012 01:41