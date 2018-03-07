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Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl 2 milyon 250 bin 303 adet pasaport basılarak vatandaşlara teslim edildi.

Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl 2 milyon 250 bin 303 adet pasaport basılarak vatandaşlara teslim edildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:42
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Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl 2 milyon 250 bin 303 adet pasaport basılarak vatandaşlara teslim edildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl talep eden vatandaşlar için 2 milyon 250 bin 303 adet pasaport basıldı.

Basılan pasaportların 1 milyon 740 bin 349'unun umumi (Bordo), 446 bin 31'inin hususi (yeşil), 63 bin 923'ünün ise hizmet pasaportu (gri) olduğu öğrenildi.

- Yeni pasaportlar sahteciliğe karşı daha güvenli olacak

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 2 Nisan 2018'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Hazırlık işlemlerinin tamamlanması ile söz konusu tarihten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılması öngörülen pasaportların dizaynları da değiştirilerek sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri artırılacak.

İnkjet (mürekkep püskürtmeli) baskılı ve kişisel bilgilerin yer aldığı çiplerin arka kapakta yer aldığı mevcut pasaportlar, değiştirilerek şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı sayfada yer alacak.

Polikarbon malzemeden imal edilecek yeni nesil pasaportlar, mevcut pasaportlara göre, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak.

Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyen yeni pasaportlar, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak, Avrupa Birliği Vize Serbesti uygulandığında değiştirilmesine gerek kalmayacak.

Birden fazla güvenlik katmanının bulunduğu yeni nesil pasaportlarda, vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye'nin değişik tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire BaşkanlığıPasaport
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