"Gazilerimizin varlığı bizim şerefimizdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim 'gaza niyetiyle' ayağa kalkmışsa, makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir." ifadesini kullandı.

Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, aziz milletin, asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresinin, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklı olduğuna dikkati çekerek, İslam dininden alınan ilhamla milletin cesaretinin birleştiğini, gaza ruhunun bu topraklar üzerinde ölümsüzleştiğini vurguladı.

Gaziliğin, milletin gönlünde bütün unvanların önüne geçtiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Gazi’dir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi’dir, ilk Meclisimiz Gazi’dir. Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim 'gaza niyetiyle' ayağa kalkmışsa, makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, Kore’den Vietnam’a, Kıbrıs’tan, ülkemizde teröre karşı verilen mücadeleye kadar ve özellikle, 15 Temmuz’da bu milletin, bu devletin bekası için yüreğini er meydanına getirmiş bütün gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum."