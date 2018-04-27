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Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:43
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Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara
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