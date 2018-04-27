Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
AA
Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
AA