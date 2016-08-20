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Gaziantep'teki cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı

Gaziantep'te Suriyeli bir ailenin kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayına ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesine karar verildi.

Gaziantep'teki cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı

Gaziantep'te Suriyeli bir ailenin kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayına ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesine karar verildi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:15
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Gaziantep'teki cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı
GAZİANTEP

İslahiye Sulh Ceza Hakimliği, Suriyeli bir ailenin kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayına ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

İslahiye Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararda, Suriye uyruklu müştekiler Ramazan ve Ayşe H'nin kızları olan ve henüz kimliği çıkarılmamış olması nedeniyle ailenin beyanlarına göre 9 aylık olduğu anlaşılan mağdur bebeğe yönelik nitelikli cinsel istismar suçunun gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin yazılı, görsel basın ve internet medyasında bir takım bilgilerin yayımlandığı belirtildi.

Suç dikkate alındığında, talebin mağdur bebeğe saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bahse geçen hakların zedelenmesini önlemek için gerekli olduğu kanaatine varılmakla, Ceza Muhakemeleri Kanunun 187/3, 5187 Sayılı Yasanın 3/2 maddelerindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:15
Anahtar Kelimeler:
GaziantepCinsel Istismar - Önce Vatan Gazetesi
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