Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 EHD 31 plakalı yolcu otobüsü, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, sürücünün de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun Gaziantep istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.