Mardin'den Mersin'e giden giden İhsan Başçanak idaresindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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