Gaziantep'te ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'ndeki bir düğünde 20 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında yaralananlardan 3'ünün daha tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 54'e yükseldi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki 91007 numaralı sokakta organize edilen düğüne, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 51 kişinin yaşamını yitirmişti.