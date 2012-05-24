Gaziantep'te 51 kg eroin yakalandı

GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu GATEM Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagajındaki özel bir bölmede paketler halinde toplam 51 kilogram eroin bulundu. Otomobil sürücüsü Hakan K. (26) gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan zanlının İran üzerinden getirilen uyuşturucuyu batı illerine götürmeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Hakan K. emniyetteki işlemlerinin ardından ''Uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek'' suçlarından adliyeye sevk edilecek.