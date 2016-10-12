Gaziantep'te 25 öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 öğretmen tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda öğretmen olarak görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilen 25 öğretmen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA