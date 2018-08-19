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Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

Gaziantep Kalesi çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

Gaziantep Kalesi çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:47
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Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda mesaisi yoğunlaştı.

Gaziantep Kalesi çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılar, bir yandan kendi ürettikleri bıçakların satışı yaparken, diğer taraftan vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle kesinleştiriyor.

Kenttin turist yoğunluğunun da yaşandığı bölgedeki bıçakçılar, Gazianteplilerin yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlere de bıçak satışı yapıyor.

Kenti tanıtmak amacıyla turistlere de satış yapılıyor

Mesleğini 40 yıldır sürdüren bıçakçı ustası Şerin Yıldız (53), Kurban Bayramı dolayısıyla işlerin yoğunlaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Satışlarımız hızlandı, Gaziantep merkezden ve köylerden gelen çok sayıda müşterilerimiz oluyor. Bunun yanında dışarıdan gelen turistlere de bıçak satışımız var. Kenti tanıtmak amacıyla özellikle kendi ürettiğimizin bıçakların satılmasına ağırlık veriyor. Şu an talebi karşılamak için 18 saat mesai yapıyoruz."

Bıçakçı ustası Murat Demir (36), çocukluğundan beri mesleğin içinde olduğunu anlatarak, vatandaşların çoğunlukla bıçaklarını keskinleştirdiğini ancak bıçakları kötü durumda olanların da yeni bıçaklar aldığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepGaziantepli Bıçakçılar
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