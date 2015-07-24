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Gaziantep ve Suruç'ta canlı bomba yelekleri aynı çıktı

Gaziantep'te 13 Ekim 2014'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı yüklü 33 adet canlı bomba yeleği ile Suruç'taki canlı bombanın yeleğinin aynı olduğu belirtildi

Gaziantep ve Suruç'ta canlı bomba yelekleri aynı çıktı

Gaziantep'te 13 Ekim 2014'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı yüklü 33 adet canlı bomba yeleği ile Suruç'taki canlı bombanın yeleğinin aynı olduğu belirtildi

24 Temmuz 2015 Cuma 12:05
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Gaziantep ve Suruç'ta canlı bomba yelekleri aynı çıktı

ANKARA - Gaziantep'te 13 Ekim 2014'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen sözde DAEŞ Suriye gümrük sorumlusu İlhami Balı'ya bağlı kişilerin hazırladığı patlayıcı yüklü 33 adet canlı bomba yeleği ile Suruç'ta patlatılan canlı bomba yeleğinin aynı olduğu belirtildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suruç'taki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün, Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombalı saldırıyı düzenleyen Orhan G. ile Suriye'de DAEŞ kamplarında birlikte bomba eğitimi aldıkları belirtildi.

Alagöz'ün babasının emniyete 23 Mayıs 2015'te oğlunun Suriye'ye giderek DAEŞ'e katıldığını bildirmesi üzerine, Alagöz'ün bu tarihten itibaren emniyette "Terör nitelikli kayıp şahıs" olarak aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

DAEŞ'ın her türlü silah, mal ve insan kaçakçılığını sözde DAEŞ Suriye gümrük sorumlusu İlhami Balı'ya bağlı kişiler üzerinden yaptığı tespit edildi. İlhami Balı'nın adamlarının hem Suruç'taki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü hem de Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombalı saldırıyı düzenleyen Orhan G'ye bomba eğitimi verdiği belirlendi.

İlhami Balı'ya bağlı kişilerin bu bombacıları Suriye'den Türkiye'deki olay yerlerine sevk ettikleri de belirtildi.

Gaziantep'teki 33 canlı bomba yeleği ile Suruç'taki canlı bomba yeleği aynı çıktı

Gaziantep'te 13 Ekim 2014'te düzenlenen operasyonda, kullanıma hazır halde 33 adet toplam 250 kilogram patlayıcı madde içeren canlı bomba yeleği yakalandığı ve bu canlı bomba yeleklerini sözde DAEŞ Suriye gümrük sorumlusu İlhami Balı'ya bağlı kişilerin hazırladığı belirtildi. Bu operasyonda olaya ilişkin yakalan 5 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.

Gaziantep'te yakalan bu canlı bomba yelekleriyle Suruç'ta patlatılan canlı bomba yeleğinin aynı olduğu bildirildi.

Öte yandan, Şubat 2015'te 3 İngiliz kızın DAEŞ'e katılmasını sağlayan kişinin de İlhami Balı'nın Kanada istihbaratındaki kişilerden biri olduğu iddia edildi.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:50
Anahtar Kelimeler:
Bombaönce Vatan
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