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Gaziantep'teki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Gaziantep'teki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:09
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Gaziantep'teki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepFETÖ
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