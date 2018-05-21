Gaziantep'teki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
AA
Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve Kurmay Başkanı eski yarbay Hakan Çınar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
AA