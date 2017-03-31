Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince, Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik, kent merkezindeki 36 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Zırhlı araçların da kullanıldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği "Alex"in katıldığı aramalarda 35 kilo esrar, az miktarda eroin, captagon ve bonzai ele geçirildi.

Fırat Mahallesi'ndeki bir evde ise şüpheli polis ekiplerinin geldiğini fark ederek kaçtı.