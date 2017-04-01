Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mali ayağına yönelik operasyonda, yurt dışında faaliyet gösteren "Gülenist" kuruluşlara para transfer ettiği tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütelen soruşturma kapsamında örgütün yurt dışındaki kuruluşlarına para gönderdiği belirlenen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde yaptıkları aramada 102 bin dolar, 3 bin 100 avro, 2 tabanca, 2 şarjör, 2 av tüfeği, toplam 494 fişek, 34 cep telefonu, 16 dizüstü ve tablet bilgisayar, 7 yasaklı yayın ile 6 flaş bellek ele geçirildi.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, "FETÖ/PDY"ye finans sağlamak suçundan işlem başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 11 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.