Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding davası başlıyor

Gaziantep'te FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik 25 sanığın yargılandığı davaya yarın başlanacak.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada, yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yargılanacak.

İddianameden

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 628 sayfalık iddianamede, Naksan Holding bünyesinde 51 şirketin bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda bu şirketlerin FETÖ/PDY terör örgütünün sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait bir iktisadi işletme olduğu belirtildi.

Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 2 milyon lirayı başka bir hesaba aktardığına işaret edilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede ayrıca, holdingin yöneticilerinden tutuklu sanık Taner Nakıboğlu'nun, örgütün sözde "bölge abisi" firari sanık Mehmet Kocatürk ile sık sık toplantılar yaptığı ve il mütevelli heyetinde bulunduğu aktarıldı.