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Gaziantep'te FETÖ'den şirket yetkilisi 4 kişi gözaltına alındı

Terör örgütüne finans sağladığı belirtilen 3 şirketteki aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı lale figürlü tablo ile mütevelli heyette bulunanların görev tanımlarının yer aldığı belge ele geçirildi. Şirket yetkilisi 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ'den şirket yetkilisi 4 kişi gözaltına alındı

Terör örgütüne finans sağladığı belirtilen 3 şirketteki aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı lale figürlü tablo ile mütevelli heyette bulunanların görev tanımlarının yer aldığı belge ele geçirildi. Şirket yetkilisi 4 zanlı gözaltına alındı.

02 Haziran 2017 Cuma 16:20
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Gaziantep'te FETÖ'den şirket yetkilisi 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı belirtilen 3 şirkette yapılan aramada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen imzalı lale figürlü tablo ile mütevelli heyettekilerin görev tanımlarının yer aldığı belge bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgüte finans sağlayan kişi ve bunlara ait şirketlere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 3 şirkette arama gerçekleştirildi.

Şirket yetkilileri C.E, M.E, İ.E. ve L.E. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametleri ve iş yerlerindeki aramada, örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunanlara verilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in el yazısıyla hazırlandığı belirtilen lale figürlü tablo ile mütevelli heyetinde yer alanların görev tanımlarını anlatan belge, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüMütevelli Heyettekilerin Görev Tanımları
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