Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108036
ALTIN
171.949
DOLAR
4.0468
STERLİN
5.5776
EURO
4.8877
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu

Tırda bez torbalar içerisinde 72 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu

Tırda bez torbalar içerisinde 72 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:10
12 Okunma
Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu

Gaziantep'te otoban gişelerinde kontrol amaçlı durdurulan tırın dorsesinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gaziantep Otoban Batı gişelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kontrol amaçlı durdurulan bir tırın dorse kısmındaki aramada 27 bez torba içerisinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepNarkotik Suçlarla Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
'Sivil bir vatandaş tankın önüne yattı'
'Sivil bir vatandaş tankın önüne yattı'
Şanlıurfa'da çekirge istilası
Şanlıurfa'da çekirge istilası
Eski korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet
Eski korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet
Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu
Gazileri darbedenlere verilen cezalar belli oldu
Eşini darbettiği öne sürülen kadına hapis istemi
Eşini darbettiği öne sürülen kadına hapis istemi
Bakanlar Arslan ve Özlü TÜRKSAT 6A'yı inceledi
Bakanlar Arslan ve Özlü TÜRKSAT 6A'yı inceledi
Yurt dışında oy verme 7 Haziran'da başlayacak
Yurt dışında oy verme 7 Haziran'da başlayacak
PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına operasyon
PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ