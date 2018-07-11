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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:34
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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddasıyla gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i 29 Haziran'da 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepFETÖTSK
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