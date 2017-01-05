GAZİANTEP - Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bu yıl 3 milyon 110 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine yerli ve yabancı turistler rağbet gösteriyor. 330 tür olmak üzere 7 bin 500 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde en çok fok gösterileriyle safari parkı ilgi görüyor.

Önceki yıl 2 milyon 750 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen hayvanat bahçesi, geçen yıl ise 3 milyon 110 bin ziyaretçi sayısını yakaladı.

Bu yıl hedef 3,5 milyon

Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasıyla ziyaretçi sayısını artırmayı hedefleyen hayvanat bahçesinin bu yılki hedefi ise 3,5 milyon.

Bu yıl içerisinde 330 olan tür sayısının da artırılması ve mekana yeni alanların kazandırılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin ziyaretçi sayısının, bir önceki yılın rakamını aştığını belirtti.

Geçen yıl Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin 3 milyon 110 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini aktaran Özsöyler, "Bu da bizim için sevindirici bir haber. Gaziantep'ten ziyaretçilerimiz geldiği gibi çevre illerden de ziyaretçilerimiz geliyor. Bu yüzden Gaziantep'e gelme zamanı diyoruz. Herkesin mutlaka Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Projeler ve yeni türlerle ziyaretçi sayısı artırılacak

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle fok gösterilerimiz ve safari parklarımız ziyaretçilerin yoğun ilgini çekmektedir. Yeni bir safari park daha yapacağız. Bu da yırtıcıların safarisi olacak. İnsanları korumalı araçların içerisine alacağız. Hayvanlar serbest durumda olacak. 2017 yılı içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Bu da yeni yeni projelerle olmakta. Yeni türler getireceğiz. Hayvanat bahçesine özellikle Hatay, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'dan ziyaretçiler geliyor. Hayvanat bahçemizi ziyarete gelenler şehrin ekonomisine de katkı sağlamakta. Gastronomi kenti olmamızdan dolayı damak tatlarına uygun yiyeceklerde yiyebilirler. Ayrıca kentimizdeki tarihi yerleri de ziyaret edebilirler. 'Şimdi Gaziantep zamanı' diyoruz. Mutlaka herkesin Gaziantep'i gelip görmesini istiyoruz."

Ziyaretçiler de memnun ayrılıyor

Ankara'dan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ailesiyle gelen Harun Çakır, "Ailemle birlikte ilk kez buradaki hayvanat bahçesine geldik. Özellikle şempanze ve yırtıcı hayvanları beğendik. Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu gözlemledik. Herkesin burayı görmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine gelen Ayşe Yaman ise hayvanat bahçesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, herkesin burayı kesinlikle görmesi gerektiğini kaydetti.



A.A