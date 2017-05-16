Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96162
ALTIN
141.366
DOLAR
3.5553
STERLIN
4.5878
EURO
3.9363
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira

Gazetede örgüt propagandası davalarında karar

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Çelikkan'a 1 yıl 6 ay, Üstün'e ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gazetede örgüt propagandası davalarında karar

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Çelikkan'a 1 yıl 6 ay, Üstün'e ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

16 Mayıs 2017 Salı 16:03
35 Okunma
Gazetede örgüt propagandası davalarında karar

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan gazeteci Murat Çelikkan'a 1 yıl 6 ay, akademisyen Beyza Üstün'e ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Üstün'ün aldığı ceza hükmünün açıklanması, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla yapılan duruşmalardan ilkine tutuksuz sanık Murat Çelikkan katıldı.

Sanık Çelikkan, hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu. Avukatı Özcan Kılıç, müvekkilinin bir günlüğüne kendi rızasıyla gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığını belirterek, bir günlüğüne genel yayın yönetmenliği yapan birçok kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Sanık avukatı Emel Ataktürk ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin basın özgürlüğüyle ilgili kararlarına dayalı bir savunma yaparak müvekkilinin beraatini talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çelikkan'ın, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmadaki davranışlarını ve yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmasını göz önünde bulundurarak cezada indirime gitmeyen heyet, sanığın cezasının ertelenmesi halinde ileride bir daha suç işlemeyeceği yolunda tam bir vicdani kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasını da geri bırakmadı.

Beyza Üstün'ün ceza hükmünün açıklanması geri bırakıldı

Mahkemenin aynı suçlamaya ilişkin diğer dosyasında sanık olan Beyza Üstün de davanın dördüncü duruşmasına avukatıyla katıldı.

Üstün, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Üstün'ün, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sabıkasız olması ve duruşmadaki iyi halini göz önüne alan heyet, cezada 1/6 oranında indirime giderek sanık Üstün'ün cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü. 

Heyet, bu ceza hükmünün açıklanmasını da sanığın daha önce başka bir suçtan mahkum olmaması ve yargılamadaki davranışının bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturması nedenleriyle 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Özgür Gündem GazetesiTerör örgütü Propagandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli merkezli 4 ilde terör örgütlerine operasyon
Tunceli merkezli 4 ilde terör örgütlerine operasyon
FETÖ'cü hakimden Askeri Hakimlik Sınavı itirafı
FETÖ'cü hakimden Askeri Hakimlik Sınavı itirafı
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti
Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti
'Analizi Harbiyeli' Avrupa'dan gözlemci istedi
'Analizi Harbiyeli' Avrupa'dan gözlemci istedi
Türkiye'deki gençler 'halinden' memnun
Türkiye'deki gençler 'halinden' memnun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ