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Gazetecinin silahla gasbedilmesine ilişkin iddianame

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Gazetecinin silahla gasbedilmesine ilişkin iddianame

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

30 Haziran 2017 Cuma 13:13
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Gazetecinin silahla gasbedilmesine ilişkin iddianame

Gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah tehdidiyle gasbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan işletmeci Umut Evirgen'in de arasında yer aldığı 3 kişi hakkında "yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 21 Haziran'da tutuklanan Evirgen ve iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işletmeci Evirgen ve iki korumasının "yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" 10 yıldan onbeşer yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edilirse, Evirgen ve iki kişinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Sarıyer'de oyuncu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Albayrak'ın içinde bulunduğu arabanın önünün Evirgen'in korumaları olduğu iddia edilen iki kişi tarafından kesildiği ve Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedildiği öne sürülmüştü. Olayın ardından Sarıyer Emniyet Müdürlüğüne giden Bayrak, fotoğraf makinesini silah zoruyla aldıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmuş, işletmeci Umut Evirgen'in de arasında yer aldığı 3 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci İsmail BayrakTuba BüyüküstünUmut Evirgen
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