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Gazeteciler Konfederasyonu'ndan cezaya tepki

Gazeteciler Konfederasyonu, Basın İlan Kurumu'nun 39 gazete hakkında 1 ila 12 gün ilan kesme cezası uygulamasına ilişkin açıklama yayınladı.

Gazeteciler Konfederasyonu'ndan cezaya tepki

Gazeteciler Konfederasyonu, Basın İlan Kurumu'nun 39 gazete hakkında 1 ila 12 gün ilan kesme cezası uygulamasına ilişkin açıklama yayınladı.

21 Haziran 2015 Pazar 20:20
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Gazeteciler Konfederasyonu'ndan cezaya tepki
BURSA  - Gazeteciler Konfederasyonu, Basın İlan Kurumunun (BİK) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybettiği 31 Mart'taki rehin alma eylemine ilişkin fotoğrafları yayımlayan 39 gazete hakkında 1 ila 12 gün ilan kesme cezası uygulamasına ilişkin açıklama yayınladı.

BİK'in savcı olayına ilişkin yayın yasağını delen gazetelere yargısal anlamda herhangi bir hüküm verilmeden ceza vermesinin doğru olmadığı görüşünün bildirildiği açıklamada, "BİK, kamu ilanlarını belli kriterler çerçevesinde yazılı basına dağıtan bir kamu kurumudur. Böyle bir kamu kurumu, herhangi bir şikayet olmaksızın resen hareket edip yargının görevini üstlenemez. Gazeteler, anayasal çerçevede ve mevcut Basın Kanunu kapsamında etik kurallar da dahil olmak üzere belli kriterlere göre yayın yaparlar ve bu kurumları yayınlarından dolayı cezalandırma makamı sadece ve sadece mahkemelerdir. BİK, ancak hak ihaleleri konusunda şikayet olduğunda cezai işlem uygulayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan olayla ilgili herhangi bir şikayet beklemeksizin, resen harekete geçen ve kendisini hem savcı, hem de hakim yerine koyarak 39 gazeteye 1 ile 12 gün arasında ilan kesme cezası veren BİK Yönetim Kurulu, ne yazık ki yanlış bir karara imza atmıştır. Türkiye genelindeki 8 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara üye 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünü temsil eden Gazeteciler Konfederasyonu olarak, bugüne kadar basını destekleyen birbirinden önemli yeniliklere imza atan BİK yönetimini, bu kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki yasalar ve basın etiğine uygun yayın yapmayan kurumların cezalandırılması, BİK'in değil, hukuk devleti olan ülkemizde mahkemelerin yetkisindedir."

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 07:09
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGazeteciler Konfederasyonu
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