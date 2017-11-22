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Gazeteci Tarakçı'nın yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Gazeteci Tarakçı'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Tarakçı'nın yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Gazeteci Tarakçı'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
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Gazeteci Tarakçı'nın yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Gazeteci Ali Tarakçı'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tarakçı'nın, 20 Kasım'da Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişiler tarafından silahla ayağından vurulması olayına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin içinde bulunduğu otomobili T.E'nin kullandığını, V.K'nın ise Tarakçı'ya ateş ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda, şüphelilerden T.E ve R.Y. 20 Kasım'da, V.K. ise bu sabah yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta 20 Kasım'da aracıyla seyreden gazeteci Ali Tarakçı, trafikte tartıştığı kişiler tarafından ayağından silahla vurulmuş, saldırganlar olaydan sonra kaçmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Ali Tarakçı
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