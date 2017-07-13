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Gazeteci Okay Gönensin vefat etti

Vatan gazetesi köşe yazarı Okay Gönensin 67 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Okay Gönensin vefat etti

Vatan gazetesi köşe yazarı Okay Gönensin 67 yaşında hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:04
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Gazeteci Okay Gönensin vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Değerli Üyemiz Okay Gönensin'i kaybettik. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gönensin, 14 Ekim 1950'de Sarıkamış'ta doğdu. Çalışma hayatına 1975'te Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde başlayan Gönensin, 1981'de gazetenin tek yazı işleri müdürü oldu. Sabah gazetesinde gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başlayan Gönensin, bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Gönensin, Vatan gazetesinde köşe yazarlığına devam ediyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazeteciler CemiyetiTGCGazeteci Okay GönensinOkay GönensinYeni Yüzyıl GazetesiVatan GazetesiKöşe Yazarı
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