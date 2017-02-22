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Gazeteci Küçük'e saldırı soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği Güngören’deki eve ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı.

Gazeteci Küçük'e saldırı soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği Güngören’deki eve ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 13:40
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Gazeteci Küçük'e saldırı soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

Gazeteci Cem Küçük'ün Güngören’deki evine ateş edilmesiyle ilgili şüpheliler H.K, Ş.Ö, C.N, E.B. ve M.C.Ç'yi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada, bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Yaşları küçük olan 4 kişi serbest bırakıldı

Bakırköy Adliyesine sevk edilen 5 kişi savcılığa ifade verdi. Yaşları küçük olan H.K, Ş.Ö, C.N. ve M.C.Ç. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, E.B. ise savcılık tarafından hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, E.B'nin haftanın 1 günü karakola imza atması şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına hükmetti.

Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği Akıncılar Mahallesi'ndeki eve, pazartesi gece saatlerinde ateş açılmış, evin pencere camı isabet almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Cem Küçük
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