Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88588
ALTIN
144.100
DOLAR
3.6217
STERLIN
4.5158
EURO
3.8460
Toprağın ilginç hikmeti 
Toprağın ilginç hikmeti 
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem ile çıkıyoruz
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem...
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı

Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi

Gazeteci Cem Küçük'ün Güngören'deki evine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş edildi.

Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi

Gazeteci Cem Küçük'ün Güngören'deki evine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş edildi.

21 Şubat 2017 Salı 09:31
18 Okunma
Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi

Edinilen bilgiye göre, gazeteci Cem Küçük'e ait olan ve ağabeyi Osman Küçük'ün ikamet ettiği Akıncılar Mahallesi'ndeki eve, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, evin camına 4 kurşun isabet etti. 

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gazeteci Cem Küçük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının tesadüf olmadığını düşündüğünü söyledi. Küçük, "Bu eğer bir terör eylemi ise vız gelir tırıs gider, şahsımı böyle eylemlerle korkutamazlar. Net bir şey söylemek için polis teşkilatımızın açıklama yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cem KüçükAkıncılar MahallesiGüngören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sanıklar adliyede
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sanıklar adliyede
28 Şubat davasında 87. duruşma yarın
28 Şubat davasında 87. duruşma yarın
Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Van'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon
Van'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon
Nusaybin'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor
Nusaybin'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ