Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi

Edinilen bilgiye göre, gazeteci Cem Küçük'e ait olan ve ağabeyi Osman Küçük'ün ikamet ettiği Akıncılar Mahallesi'ndeki eve, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, evin camına 4 kurşun isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gazeteci Cem Küçük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının tesadüf olmadığını düşündüğünü söyledi. Küçük, "Bu eğer bir terör eylemi ise vız gelir tırıs gider, şahsımı böyle eylemlerle korkutamazlar. Net bir şey söylemek için polis teşkilatımızın açıklama yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.