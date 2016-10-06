Gazeteci Ahmet Hakan ifade verdi

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, yazılarında Rıza Sarraf, Ethem Sancak, Rasim Ozan Kütahyalı ve Latif Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde ifade verdi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde art arda yapılan duruşmalara, Coşkun ile tarafların avukatları geldi.

Sanık Ahmet Hakan Coşkun, Latif Erdoğan'ın şikayetçi olduğu davadaki savunmasında, şikayetçinin A Haber kanalında 11 Mayıs 2016'da bir programa katıldığını ve Meral Akşener'e yönelik kaset iddiasını canlı yayında dile getirdiğini söyledi.

Coşkun, açıklamalar üzerine, yazısında yazar kimliği dışında alelade bir vatandaşın soracağı soruları Latif Erdoğan'a yönelttiğini ve Erdoğan'ın da twitter hesabında taban tabana zıt ve bizzat kendisini yalanlayan beyanlarda bulunduğunu anlattı. Yazdığı yazının herhangi bir suç kastı ile kaleme alınmadığını savunan Coşkun, yazıyı tamamen kamunun haber alma hakkı çerçevesinde hazırladığını ve haber verme hakkı sınırları içerisinde yayınladığını ifade etti.

Ahmet Hakan Coşkun, Ethem Sancak ve Murat Kelkitlioğlu'nun şikayetçi olduğu davadaki savunmasında da Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Akşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun kendisi hakkında "seviyesiz bir üslupla" yazılar yazdığını ileri sürerek, kendisinin yazdığı yazının herhangi bir suç kastı ile kaleme alınmadığını, haber alma ve eleştiri hakkı çerçevesinde hazırlandığını ve suç işleme kastının olmadığını aktardı.

Rıza Sarraf'ın kendisi hakkında şikayetçi olduğu 8 ayrı yazısıyla ilgili duruşmada ise Coşkun, seri şekilde kaleme aldığı köşe yazılarıyla ilgili açılan davalardaki suçlamaları kabul etmediğini ve basın özgürlüğünün maddi olgularıyla kişilik hakları karşı karşıya getirildiğinde, müştekinin kamuoyu nezdindeki algısından da kaynaklı olarak ifadelerinin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Coşkun, hakaret kastının olmadığını savunarak, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.