Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gazeteci Ahmet Hakan ifade verdi

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, yazdığı yazılarda Rıza Sarraf, Ethem Sancak, Rasim Ozan Kütahyalı ve Latif Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ayrı ayrı yargılandığı davalar kapsamında ifade verdi.

Gazeteci Ahmet Hakan ifade verdi

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, yazdığı yazılarda Rıza Sarraf, Ethem Sancak, Rasim Ozan Kütahyalı ve Latif Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ayrı ayrı yargılandığı davalar kapsamında ifade verdi.

06 Ekim 2016 Perşembe 16:19
436 Okunma
Gazeteci Ahmet Hakan ifade verdi

 Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, yazılarında Rıza Sarraf, Ethem Sancak, Rasim Ozan Kütahyalı ve Latif Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde ifade verdi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde art arda yapılan duruşmalara, Coşkun ile tarafların avukatları geldi.

Sanık Ahmet Hakan Coşkun, Latif Erdoğan'ın şikayetçi olduğu davadaki savunmasında, şikayetçinin A Haber kanalında 11 Mayıs 2016'da bir programa katıldığını ve Meral Akşener'e yönelik kaset iddiasını canlı yayında dile getirdiğini söyledi.

Coşkun, açıklamalar üzerine, yazısında yazar kimliği dışında alelade bir vatandaşın soracağı soruları Latif Erdoğan'a yönelttiğini ve Erdoğan'ın da twitter hesabında taban tabana zıt ve bizzat kendisini yalanlayan beyanlarda bulunduğunu anlattı. Yazdığı yazının herhangi bir suç kastı ile kaleme alınmadığını savunan Coşkun, yazıyı tamamen kamunun haber alma hakkı çerçevesinde hazırladığını ve haber verme hakkı sınırları içerisinde yayınladığını ifade etti.

Ahmet Hakan Coşkun, Ethem Sancak ve Murat Kelkitlioğlu'nun şikayetçi olduğu davadaki savunmasında da Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Akşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun kendisi hakkında "seviyesiz bir üslupla" yazılar yazdığını ileri sürerek, kendisinin yazdığı yazının herhangi bir suç kastı ile kaleme alınmadığını, haber alma ve eleştiri hakkı çerçevesinde hazırlandığını ve suç işleme kastının olmadığını aktardı.

Rıza Sarraf'ın kendisi hakkında şikayetçi olduğu 8 ayrı yazısıyla ilgili duruşmada ise Coşkun, seri şekilde kaleme aldığı köşe yazılarıyla ilgili açılan davalardaki suçlamaları kabul etmediğini ve basın özgürlüğünün maddi olgularıyla kişilik hakları karşı karşıya getirildiğinde, müştekinin kamuoyu nezdindeki algısından da kaynaklı olarak ifadelerinin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Coşkun, hakaret kastının olmadığını savunarak, hakkında beraat kararı verilmesini istedi. 

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 16:20
Anahtar Kelimeler:
Hürriyet GazetesiAhmet Hakan CoşkunLatif Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ