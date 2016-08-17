GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi

GATA ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alan maddeye göre, 15 Ağustos 2016'da Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldı.

Söz konusu KHK'ya göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimlerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna) devrine ve personelin geçişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İlgili sağlık kuruluşları; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredildi. Bunların kullanımındaki taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Devredilen sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet veren birimlerden Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları karargahlarında olanlar devir kapsamı dışında tutulacak.

Devredilen yükseköğretim birimlerinde mevcut olan taşınırlar üniversiteye, sağlık kuruluşlarında mevcut olan taşınırlar da bakanlığa devredilecek. Mevcut taşınırlardan, devirden sonra amacına uygun olarak kullanımı mümkün olmayan ve münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılabilen taşınırlar, Tespit Komisyonlarınca devir kapsamı dışında tutulacak.

Personelin devri

Devredilen yükseköğretim birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışan personel ile Devlet Memurları Kanununa tabi personel, üniversitenin öğretim elamanları ve idari personeli için tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolarına nakledilecek.

Devredilen sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına giren personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel (Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının mutlak ihtiyaç duyduğu personel hariç olmak üzere) bakanlığa tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolara nakledilecek.

Devredilen askeri personel, saklı tutulan haklar dışında atandıkları kadroların tabi olduğu personel hukukuna ve bakanlık veya üniversitenin mevzuatına tabi olacak. Bunlar görevleri esnasında askeri üniforma giymeyecekler.

Komutanlıkların tabip ihtiyacının karşılanması

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının tabip ihtiyacı ile seyyar hastanelerinde, çok maksatlı amfibi hücum ve denizaltı kurtarma ve yedekleme gemilerinde görevlendirilecek tabipler, bakanlık ile Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıkları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde karşılanacak ve belirlenecek.

Savaş halinde sağlık hizmetleri protokolle düzenlenecek

Savaş hali ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekat kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle yurt dışında verilecek askeri sağlık hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle düzenlenecek. Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildi. Bunların kullanımındaki taşınmazlar da üniversiteye tahsis edilecek.