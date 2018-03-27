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Gaspçı 'sahte polis' yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evin sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp bir miktar para, cep telefonu ve ev sahibinin köpeğini gasbettiği öne sürülen şüphelilerden 1'i yakalandı.

Gaspçı 'sahte polis' yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evin sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp bir miktar para, cep telefonu ve ev sahibinin köpeğini gasbettiği öne sürülen şüphelilerden 1'i yakalandı.

27 Mart 2018 Salı 16:15
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Gaspçı 'sahte polis' yakalandı

Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Ö.U'nun (29) kapısını 12 Mart'ta çalan 2 kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Kapıyı açan Ö.U'ya evde arama yapacaklarını söyleyen şüpheliler, polis kimliğini görmek isteyen ev sahibinin başına silah doğrultarak ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler, daha sonra evdeki 2 bin lira, cep telefonu ve Pekinez cinsi "Paşa" isimli köpeği gasbederek kaçtı.

Bir süre sonra ellerini çözen Ö.U. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Site çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan sonra kaçarken kullandıkları aracın plakasını belirledi.

Araç bilgilerinden şüphelilerden birinin kimliğini tespit eden polis, dün Arnavutköy'de düzenlediği operasyonda, şüpheli İbrahim E.'yi yakaladı. Adreste yapılan aramada, Ö.U'nun cep telefonu ve "Paşa" isimli köpek bulundu.

Köpek sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSahte Polis
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