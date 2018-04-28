'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz sezonu başlamadan "garaj indirimi" gibi sloganlara kanılmaması gerektiğini belirterek, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve ramazan ayına ve bayrama sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yaz mevsimi yaklaşırken özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek için inandırıcı olmayan aldatıcı kampanyalar yaptığına dikkati çekti.

"İhtiyaç kadar alışveriş yapılmalı"

Vatandaşların indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını vurgulayan Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, yaz sezonu başlamadan 'garaj indirimi' gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alışveriş yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde, üzücü bir tablonun ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2018 şubat ayı verilerine göre, 2 milyon 335 bin 13 kişinin bireysel kredi kartı borcu halen devam ediyor. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkarılmasıyla alışverişler kolaylaşırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve ramazan ayına ve bayrama sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin."