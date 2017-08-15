Galericiler 'ikinci el yönetmeliği'ni bekliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışına çekidüzen verilmesi amacıyla hazırlanan ''İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik"in yürürlüğe girmesi galericiler tarafından merakla ve umutla bekleniyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce yürürlüğe giren Perakende Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanun çerçevesinde ikinci el motorlu araç alım satımına çekidüzen verilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetkilendirildiğini hatırlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 3 yıllık çalışmanın ardından hazırladığı yönetmeliğin 2 ay önce Başbakanlık onayına gönderildiğini belirten Yanık, "Söz konusu yönetmelik şu an için onay bekliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla artık herkes ekspertiz merkezi açamayacak. Bunun için standart getirilecek. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği takdirde ekspertizler yaptıkları işten yasal olarak sorumlu tutulacak. Bununla ilgili cezai müeyyide ve yaptırımlar uygulanacak. Yeterlilik belgesi olanlar bu tür merkezleri açacak." diye konuştu.

"Çekidüzen verilecek"

Yanık, son dönemde çok sayıda ekspertiz merkezinin açıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Otomotiv sektörüyle ilgisi olmayan kişiler bu merkezleri açıyor. Yaptıkları ekspertizlerden hem esnaf olarak hem de vatandaş olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü bu iş bir uzmanlık alanı gerektiriyor. İşin enteresan tarafı bunun okulu yok. Üniversitelerde otomotiv bölümü var ancak buralarda ekspertizlik öğretilmiyor. Bazı şeyleri bilmek için alaylı olmak gerekiyor. Bunun için çıraklık eğitim merkezlerinden ya da odalardan alacağınız sertifikalarla bu bilginizi taçlandırabiliyorsunuz. Bu sektörde ciddi bir yasal boşluk ve ciddi bir kriter eksikliği vardı. Umut ediyoruz ki 'ikinci el yönetmeliği' ile buna çekidüzen verilecek."

"İkinci el alım satımda ekspertiz zorunluluğu geliyor"

Yönetmeliğe göre, ikinci el alım satımda ekspertiz zorunluluğu getirildiğini anlatan Yanık, satıcının aracıyla ilgili ekspertiz yaptıracağını ve bunu taşıtın görülebilir bir noktasına asacağını belirtti.

Yanık, aracı satan kişinin 3 bin kilometre ya da 1 aya kadar garanti vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl el değiştiren 5,5 milyon aracın sadece 2 milyonu bu devlete vergi olarak döndü. Araç bayileri ve galeri esnafının bu pazardaki payı 1,5-2 milyon. Diğer 3,5 milyon aracın satışı ise ise hiçbir sorumluluk altına girilmeden vatandaşların kendi arasında yaptığı ticaret. Şimdi bu yönetmelik devreye girince ikinci elde alım satıma kısıtlama getiriyor. Dolayısıyla bu işi işinin ehli insanlar yapacak. Bu yönetmelik sektörün gelişmesinin yanı sıra devlete de ciddi vergi akışı sağlanacak."

''Ekonomiye ciddi vergi akışı olacak"

Araç ekspertizlerinin şu an 50 ila 250 lira arasında değiştiğini belirten Yanık, "Bu yönetmelik çıktıktan sonra ekspertiz merkezleri kendilerine çekidüzen verecek, baktıkları araçlara kefil olacakları için fiyatlarda oynama olabilir ama sektörde de ciddi anlamda hatalar düzelir. Ayrıca bu düzenlemeyle Türkiye ekonomisine ciddi bir vergi akışı olacak. Galericinin keseceği fatura ve ekspertiz maliyetleri eklendiğinde araç başı bin lira maliyet binecek." ifadelerini kullandı.