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Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:13
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Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.

Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Galata KöprüsüGalata Köprüsü
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