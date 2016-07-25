Gaffari Güneş Operasyonu

Mardin'de aralarında ilde görev yapmış eski vali ve vali yardımcılarının da bulunduğu 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çeşitli illerde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Mardin eski valileri Turhan Ayvaz ve Ahmet Cengiz, çeşitli dönemlerde vali yardımcılığı görevini yürüten Selim Palamut, Hüseyin Avcı, Şenol Koca ve Müfit Gültekin ile akademisyen, polis memuru, örgütün sözde il imamları ve iş adamının da yer aldığı 60 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.