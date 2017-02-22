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'Futbolda şike kumpası' davasında savunmalar alınmaya başladı

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

'Futbolda şike kumpası' davasında savunmalar alınmaya başladı

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
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'Futbolda şike kumpası' davasında savunmalar alınmaya başladı

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan salonda görülen duruşmaya, bu dava ve başka suçlardan tutuklu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık ve tutuksuz yargılanan 33 kişi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, dünkü oturumda iddianamenin okunmasının tamamlanması üzerine, sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Duruşma, hazırladığı tutanakla ''futbolda şike'' soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Lokman Yanık'ın savunmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, bir numaralı sanık olarak terör örgütü FETÖ’nün elebaşısı Fetullah Gülen yer alıyor.

İddianamede, Gülen'in yanı sıra eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, avukatlar Halil İbrahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu, iş adamı İhsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, kapatılan Zaman gazetesinin Haber Müdürü Muhammed Fatih Uğur’un da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık bulunuyor.

Davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri Osman Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın da aralarında bulunduğu 74 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Davada, eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, İstanbul Başakşehir Belediyesi Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 91 kişi de mağdur olarak bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Futbolda şikeKumpas
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