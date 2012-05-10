Furkan Doğan adı, Gazze'deki laboratuvarda yaşayacak

GAZZE - Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen laboratuvar açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Oğlumun uğruna şehit olduğu Gazze'nin hasreti içindeyim. Gazze'nin içinde bulunduğunuz zaman burada bir İsrail ambargosunun olduğunu hissediyorsunuz'' dedi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Ortadoğu sorumlusu Hasan Aynacı da ''İmkanlarımız elverdiğince Gazze halkının yanında olup mücadelelerini destekleyeceğiz. Gazze'deki direniş bizi Kudüs'e ulaştıracaktır'' diye konuştu.

