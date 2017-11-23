Funda Akosman Erman’dan yeni program

Gazetemizin Haber Müdürü ve Papatyalı Sayfalar editörümüz Funda Akosman Erman uzun bir aranın ardından TV ekranlarına bomba gibi bir sağlık programı ile dönüyor.

Erman’ın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Papatyalar programı, Business Channel Türk Tv’de önümüzdeki pazartesi başlıyor.

Programda sağlıktan, yaşama, insan ilişkilerine dair bir çok konu, dalında uzman konuklar ile masaya yatırılacak.

Her pazartesi 11.30’da yayınlanacak programda Funda Akosman Erman’ın ilk konukları Prof. Dr. Sırrı Bektaş ve Doç. Dr. Vehbi Altunçul olacak.

Programda anne, baba ve çocuk sağlığı konuları ele alınacak.