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'Fuatavni' hesabının kurucusuna istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ve aralarında Said Sefa ve Atilla Taş gibi isimlerin de olduğu 25'i tutuklu, 2'si yakalamalı 29 şüpheli için hazırlanan iddianame tamamlandı.

'Fuatavni' hesabının kurucusuna istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ve aralarında Said Sefa ve Atilla Taş gibi isimlerin de olduğu 25'i tutuklu, 2'si yakalamalı 29 şüpheli için hazırlanan iddianame tamamlandı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:38
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'Fuatavni' hesabının kurucusuna istenen ceza belli oldu

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından, İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan ilk iddianame tamamlandı. 

Aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı ve FETÖ'nün örgüt yapısı ve eylemlerinin anlatıldığı 196 sayfalık iddianamede, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi ile medya yapılanması detaylı olarak anlatılıyor.

İddianamede, ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen şüpheli Said Sefa hakkında, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

Diğer 28 şüpheli hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin bir kısmının ByLock kullandığı, bir kısmında 1 dolar çıktığı, ayrıca Bank Asya hesaplarında 2014 yılından itibaren yoğun hareketlilik yaşandığının tespit edildiği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FuatavniHesapCeza
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