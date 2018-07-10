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Fuat Oktay'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcıs Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcıs Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:18
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Fuat Oktay'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti. 

Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayFuat Oktay
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