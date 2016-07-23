'Fuat Avni' operasyonunda 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Kamuoyunda "Fuat Avni" olarak da bilinen FETÖ/PDY mensubunun gerçek kimliğinin deşifresine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.