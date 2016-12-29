İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bir otomobile bağlı römork devrildi. Trafik yoğunluğuna sebep olan römork trafik ekipleri tarafından kaldırıldı. Sarıyer’de ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı başka bir evin bahçesine uçtu. Binada mahsur kalanlar evlerinden güçlükle çıktı.
29 Aralık 2016 Perşembe 13:40
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
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