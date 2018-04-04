FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'dakli darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
AA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'dakli darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
AA